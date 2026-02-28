Нобоа — о российском паспорте: «Возможно, в ближайшее время смогу завершить процесс»

Бывший полузащитник ряда клубов РПЛ Кристиан Нобоа в интервью «СЭ» рассказал о процессе получения российского гражданства.

— Ты много раз говорил, что хочешь получить российское гражданство. Этот вопрос окончательно закрыт?

— Все документы для российского паспорта у меня готовы. Но я пока живу в Эквадоре, и нет возможности прилететь в Россию. Возможно, в ближайшее время смогу завершить процесс получения гражданства РФ. Посмотрим, как сложится жизнь. Но я точно хочу вернуться в Россию. Это мой второй дом, который я очень люблю.

Нобоа в разные годы выступал за «Рубин», «Динамо», «Ростов», «Зенит» и «Сочи». В РПЛ эквадорец провел 366 матчей, забил 78 голов и отдал 52 голевые передачи.

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