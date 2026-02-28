Источник: матч махачкалинского «Динамо» и «Рубина» могут перенести из-за снегопада

Матч 19-го тура чемпионата России между махачкалинским «Динамо» и «Рубином» могут перенести из-за снегопада в Каспийске, сообщается в Telegram-канале «Инсайдлар».

Игра должна пройти на «Анжи Арене». Начало — в 19.30 мск.

По данным источника, на данный момент идет обсуждение целесообразности матча. Отмечается, что на поле не видно разметки, что мешает калибровке ВАР.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

28 февраля, 20:00. Анжи Арена (Каспийск)

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