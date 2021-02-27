На стадионе в Санкт-Петербурге будет закрыта крыша во время матча «Зенита» и «Ростова»

Во время матча 20-го тура Тинькофф РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом» 27 февраля будет закрыта крыша на «Газпром Арене», сообщает Twitter арены.

«Здравствуйте. Сегодня я буду закрыта», — сообщается в заявлении.

Здравствуйте. Сегодня я буду закрыта #ЗенитРостов — Крыша «Газпром Арены» (@SpbRoof) February 27, 2021

Матч «Зенит» — «Ростов» состоится в субботу, 27 февраля. Начало — в 16.30 (мск). На данный момент питерцы на первом месте в турнирной таблице с 41 очком, ростовчане — пятые (32 очка).

«СЭ» проведет прямую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Ростов».