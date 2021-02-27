На стадионе в Санкт-Петербурге будет закрыта крыша во время матча «Зенита» и «Ростова»
Во время матча 20-го тура Тинькофф РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом» 27 февраля будет закрыта крыша на «Газпром Арене», сообщает Twitter арены.
«Здравствуйте. Сегодня я буду закрыта», — сообщается в заявлении.
Здравствуйте. Сегодня я буду закрыта #ЗенитРостов— Крыша «Газпром Арены» (@SpbRoof) February 27, 2021
Матч «Зенит» — «Ростов» состоится в субботу, 27 февраля. Начало — в 16.30 (мск). На данный момент питерцы на первом месте в турнирной таблице с 41 очком, ростовчане — пятые (32 очка).
«СЭ» проведет прямую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Ростов».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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