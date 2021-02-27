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«Химки» — «Уфа»: онлайн трансляция матча РПЛ

12:30
«Химки» на своем поле примут «Уфу». Фото ФК «Уфа»
«Химки» на своем поле примут «Уфу». Фото ФК «Уфа»
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В субботу, 27 февраля, состоится матч 20-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Химки» на своем поле примут «Уфу». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В первом круге подмосковный клуб обыграл соперника со счетом 2:1. «Уфа» идет на предпоследней строчке в турнирной таблице, «Химки» расположились на 11-м месте.

Следить за матчем «Химки» — «Уфа» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Химки» — «Уфа»

Химки — Уфа

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