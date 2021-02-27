Магнуссон поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом»
Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон поделился ожиданиями от матча 20-го тура чемпионата России против «Локомотива».
«У «Локомотива» хорошие нападение с полузащитой, в матче с этой командой нельзя засыпать ни на секунду, это может слишком дорого нам стоить. Такая команда накажет сразу, сомнений нет никаких», — цитирует пресс-служба армейцев Магнуссона.
Возобновляем #РПЛ мощным матчем! Сегодня сыграем против Локо в гостях ?— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 27, 2021
? #ЛокоЦСКА
? #РПЛ
? 19:00 мск
? РЖД Арена
? Матч ТВ pic.twitter.com/ibmYPrhKmH
Матч «Локомотив» — ЦСКА состоится сегодня, 27 февраля. Начало встречи — в 19.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Опрос
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю