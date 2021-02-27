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Магнуссон поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом»

11:11
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Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон поделился ожиданиями от матча 20-го тура чемпионата России против «Локомотива».

«У «Локомотива» хорошие нападение с полузащитой, в матче с этой командой нельзя засыпать ни на секунду, это может слишком дорого нам стоить. Такая команда накажет сразу, сомнений нет никаких», — цитирует пресс-служба армейцев Магнуссона.

Матч «Локомотив» — ЦСКА состоится сегодня, 27 февраля. Начало встречи — в 19.00 (мск).

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