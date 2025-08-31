Кордоба после удаления в матче «Краснодара» с ЦСКА дал понять: он готов покинуть РПЛ

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал решение судьи удалить его в матче 7-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

32-летний футболист получил прямую красную карточку на 56-й минуте матча за грубую игру против защитника армейцев Мойзеса. Кордоба задел ногой руку соперника и столкнулся с ним, после чего футболист красно-синих упал на газон, изображая боль.

— Не хочу говорить о своем голе. Я зол на судей, меня это раздражает. Они что хотят, то и делают со мной. Когда отменили первый гол ЦСКА, у центрального защитника армейцев была желтая. После случился фол на мне, и судья закрыл на этот фол глаза. Мне кажется, что пришло время пересмотреть работу судей. Я устал от этой несправедливости. С судьей я не разговаривал. Он даже не пошел смотреть повтор. Если есть спорный момент, подозрение на красную карточку... Зачем нужен этот ВАР вообще? — сказал Кордоба.

— Этот момент может повлиять на ваше будущее? Вы можете покинуть «Краснодар»?

— После таких инцидентов мне хочется это сделать. За эти четыре года произошло все, что могло быть. Люблю Краснодар, клуб, но так продолжаться не должно.

— Что говорил вам судья, когда вы не хотели уходить?

— Как только он увидел, что это был я, он сразу достал карточку. Я очень разозлился. Сегодняшнее решение судьи может повлиять на мое будущее. Это не первый раз, когда такое со мной происходит. Идет хороший матч, а после арбитр начинает действовать против меня, против «Краснодара». Но я рад и горжусь командой, что она довела этот матч до ничьей. Судье надо пересмотреть момент. Я не касался Мойзеса, и он сам сказал, что касания не было.

Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года. В этом сезоне во всех турнирах он провел 9 матчей, отметился 3 голами и 2 результативными передачами.