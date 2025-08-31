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Кордоба после удаления в матче «Краснодара» с ЦСКА дал понять: он готов покинуть РПЛ

Константин Белов
Корреспондент
Джон Кордоба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал решение судьи удалить его в матче 7-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

32-летний футболист получил прямую красную карточку на 56-й минуте матча за грубую игру против защитника армейцев Мойзеса. Кордоба задел ногой руку соперника и столкнулся с ним, после чего футболист красно-синих упал на газон, изображая боль.

— Не хочу говорить о своем голе. Я зол на судей, меня это раздражает. Они что хотят, то и делают со мной. Когда отменили первый гол ЦСКА, у центрального защитника армейцев была желтая. После случился фол на мне, и судья закрыл на этот фол глаза. Мне кажется, что пришло время пересмотреть работу судей. Я устал от этой несправедливости. С судьей я не разговаривал. Он даже не пошел смотреть повтор. Если есть спорный момент, подозрение на красную карточку... Зачем нужен этот ВАР вообще? — сказал Кордоба.

— Этот момент может повлиять на ваше будущее? Вы можете покинуть «Краснодар»?

— После таких инцидентов мне хочется это сделать. За эти четыре года произошло все, что могло быть. Люблю Краснодар, клуб, но так продолжаться не должно.

— Что говорил вам судья, когда вы не хотели уходить?

— Как только он увидел, что это был я, он сразу достал карточку. Я очень разозлился. Сегодняшнее решение судьи может повлиять на мое будущее. Это не первый раз, когда такое со мной происходит. Идет хороший матч, а после арбитр начинает действовать против меня, против «Краснодара». Но я рад и горжусь командой, что она довела этот матч до ничьей. Судье надо пересмотреть момент. Я не касался Мойзеса, и он сам сказал, что касания не было.

Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года. В этом сезоне во всех турнирах он провел 9 матчей, отметился 3 голами и 2 результативными передачами.

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Джон Кордоба
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 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
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 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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П
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