Кордоба после удаления в матче «Краснодара» с ЦСКА дал понять: он готов покинуть РПЛ
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал решение судьи удалить его в матче 7-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).
32-летний футболист получил прямую красную карточку на 56-й минуте матча за грубую игру против защитника армейцев Мойзеса. Кордоба задел ногой руку соперника и столкнулся с ним, после чего футболист красно-синих упал на газон, изображая боль.
— Не хочу говорить о своем голе. Я зол на судей, меня это раздражает. Они что хотят, то и делают со мной. Когда отменили первый гол ЦСКА, у центрального защитника армейцев была желтая. После случился фол на мне, и судья закрыл на этот фол глаза. Мне кажется, что пришло время пересмотреть работу судей. Я устал от этой несправедливости. С судьей я не разговаривал. Он даже не пошел смотреть повтор. Если есть спорный момент, подозрение на красную карточку... Зачем нужен этот ВАР вообще? — сказал Кордоба.
— Этот момент может повлиять на ваше будущее? Вы можете покинуть «Краснодар»?
— После таких инцидентов мне хочется это сделать. За эти четыре года произошло все, что могло быть. Люблю Краснодар, клуб, но так продолжаться не должно.
— Что говорил вам судья, когда вы не хотели уходить?
— Как только он увидел, что это был я, он сразу достал карточку. Я очень разозлился. Сегодняшнее решение судьи может повлиять на мое будущее. Это не первый раз, когда такое со мной происходит. Идет хороший матч, а после арбитр начинает действовать против меня, против «Краснодара». Но я рад и горжусь командой, что она довела этот матч до ничьей. Судье надо пересмотреть момент. Я не касался Мойзеса, и он сам сказал, что касания не было.
Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года. В этом сезоне во всех турнирах он провел 9 матчей, отметился 3 голами и 2 результативными передачами.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1