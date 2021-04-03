Мурад Мусаев: «Нужно остыть и поговорить с руководством»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал разгром от «Ахмата» (0:5) в матче 24-го тура Тинькофф российской премьер-лиги.

— Проиграли в первую очередь из-за того, что психологически не были одной командой, не выполняли тот объем работы в единоборствах, фазе атаки, в обороне, — отметил Мусаев. — Мы пропустили столько мячей именно из-за этого. Некого винить. Я как тренер отвечаю за этот результат.

— С чем связана замена капитана, и почему повязку получил именно Матвей Сафонов?

— Матвей с первого дня в «Краснодаре», он наш воспитанник. У него есть все качества, чтобы быть здесь капитаном еще много лет. Мы хотели дать ему повязку с лета. Но решили, чтобы он набирался опыта уже сейчас.

— Что произошло при быстром голе? И почему пропустили так быстро два мяча в начале второго тайма?

— Произошло то, что не доработали. Вандерсон не заблокировал подачу, Чернов упустил своего игрока. Вторые мячи в начале тайма... Один, по-моему, со стандарта, и там тоже не разобрались. Ситуация у «Ахмата» повторяется из игры в игру — игрок бежит из глубины, его нужно блокировать, что мы не сделали. Потом — потеря в средней части поля, неправильно сыграли защитники. Получили третий гол.

— Согласны, что это — худший матч «Краснодара»?

— Трудно сказать, но, наверно, да. В 2021 году такой матчей был не один.

— За что команда способна бороться в оставшейся части сезона?

— С этим нужно разбираться, нужно делать изменения, нельзя плыть по течению. Нельзя в ключевых моментах уступать. Сейчас не хотел бы говорить о мерах, которые нужно принимать. Нужно остыть и поговорить с руководством.

(Екатерина Потапова)