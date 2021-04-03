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«Динамо» — «Уфа»: Лесовой открыл счет

19:11
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Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой отличился в матче 24-го тура Тинькофф чемпионата России против «Уфы». Он открыл счет в первом тайме — 1:0.

Костантин Тюкавин пасом забросил мяч на Лесового, который убежал один на один с вратарем и аккуратно пробил точно в угол.

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