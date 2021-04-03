Судья ошибочно наказал футболиста «Рубина». Его дисквалификацию могут отменить
На 38-й минуте матча 24-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Сочи» (1:0) ошибся арбитр Владислав Безбородов, вынеся предупреждение Георгию Зотову. Для защитника казанской команды желтая карточка стала четвертой в турнире, она влечет за собой автоматическую дисквалификацию.
Но «Рубин» вправе ее обжаловать. Судья не очень хорошо видел единоборство Зотова и Сергея Терехова, ошибочно квалифицировав действия казанского игрока. У КДК РФС есть право отменять «лишние» желтые карточки, за которыми следует дисквалификация. Для этого нужна жалоба клуба и соответствующая судейская экспертиза. Если «Рубин» обратится в РФС, его игрок наверняка будет оправдан и сможет сыграть в следующем туре с «Ростовом».
(Александр Бобров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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