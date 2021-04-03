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Судья ошибочно наказал футболиста «Рубина». Его дисквалификацию могут отменить

19:08
3 апреля. Казань. «Рубин» — «Сочи» — 1:0. 3 апреля. Казань. «Рубин» — «Сочи» — 1:0. 3 апреля. Казань. «Рубин» — «Сочи» — 1:0.
3 апреля. Казань. «Рубин» — «Сочи» — 1:0.
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На 38-й минуте матча 24-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Сочи» (1:0) ошибся арбитр Владислав Безбородов, вынеся предупреждение Георгию Зотову. Для защитника казанской команды желтая карточка стала четвертой в турнире, она влечет за собой автоматическую дисквалификацию.

Но «Рубин» вправе ее обжаловать. Судья не очень хорошо видел единоборство Зотова и Сергея Терехова, ошибочно квалифицировав действия казанского игрока. У КДК РФС есть право отменять «лишние» желтые карточки, за которыми следует дисквалификация. Для этого нужна жалоба клуба и соответствующая судейская экспертиза. Если «Рубин» обратится в РФС, его игрок наверняка будет оправдан и сможет сыграть в следующем туре с «Ростовом».

(Александр Бобров)

3 апреля. Казань. "Рубин" — "Сочи" - 1:0.
3 апреля. Казань. «Рубин» — «Сочи» — 1:0.
3 апреля. Казань. "Рубин" — "Сочи" - 1:0.
3 апреля. Казань. «Рубин» — «Сочи» — 1:0.
Рубин — Сочи

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