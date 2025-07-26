Мусаев — о поражении «Краснодара»: «Локомотив» заработал пенальти в первом же подходе, второй гол тоже очень легкий»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги матча против «Локомотива» (1:2) во втором туре РПЛ.

— Хорошо начали игру, она проходила с нашим преимуществом, — начал Мусаев. — В первом же подходе они заработали пенальти. Игра стала удобной для «Локомотива». Второй гол тоже очень легкий. Бились до конца, один мяч отыграли. Но нужно убрать такие пропущенные мячи, в атаке играть более вертикально: доставлять мячи Кордобе. В целом проходила игра с нашим преимуществом, которое мы не смогли трансформировать в забитые мячи.

Это нормально, когда команда ведет в счете и допускает хитрости, как затяжка времени или травмы, много игроков лежали. Ничего нового нет. Сами виноваты, что пропустили первый гол.

— Что скажете о втором голе?

— Выглядело, как будто был фол и удар локтем в лицо Гонсалесу. Давайте пересмотрим.

— Насколько готов Перрен?

— Вообще не готов. Ему нужно две-три недели. Посмотрим на его состояние. Может, немного дадим ему [времени] в Кубке, — сказал Мусаев.

В следующем туре железнодорожники в гостях сыграют с «Пари НН», а «Краснодар» дома примет московское «Динамо». Обе игры пройдут 2 августа.

(Мария Захарян)