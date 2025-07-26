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Мусаев — о поражении «Краснодара»: «Локомотив» заработал пенальти в первом же подходе, второй гол тоже очень легкий»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги матча против «Локомотива» (1:2) во втором туре РПЛ.

— Хорошо начали игру, она проходила с нашим преимуществом, — начал Мусаев. — В первом же подходе они заработали пенальти. Игра стала удобной для «Локомотива». Второй гол тоже очень легкий. Бились до конца, один мяч отыграли. Но нужно убрать такие пропущенные мячи, в атаке играть более вертикально: доставлять мячи Кордобе. В целом проходила игра с нашим преимуществом, которое мы не смогли трансформировать в забитые мячи.

Это нормально, когда команда ведет в счете и допускает хитрости, как затяжка времени или травмы, много игроков лежали. Ничего нового нет. Сами виноваты, что пропустили первый гол.

— Что скажете о втором голе?

— Выглядело, как будто был фол и удар локтем в лицо Гонсалесу. Давайте пересмотрим.

— Насколько готов Перрен?

— Вообще не готов. Ему нужно две-три недели. Посмотрим на его состояние. Может, немного дадим ему [времени] в Кубке, — сказал Мусаев.

В следующем туре железнодорожники в гостях сыграют с «Пари НН», а «Краснодар» дома примет московское «Динамо». Обе игры пройдут 2 августа.

(Мария Захарян)

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Мурад Мусаев
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РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
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