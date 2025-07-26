Петржела: «Зенит» — лучший клуб России»

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о самой популярной команде в стране.

«Московские клубы всегда были популярны. Так было и во время моего пребывания в России. «Зенит» стал популярен только во время моего пребывания, в 2003 году, когда мы заняли второе место. С тех пор все стали уважать «Зенит» и вынуждены были с ним считаться. С того момента клуб добился таких успехов, что сегодня он считается лучшим в России. У него есть только один недостаток — в нем нет тех игроков, которые были при мне», — сказал Петржела «СЭ».

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.