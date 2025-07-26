Дзюба обогнал Лоськова и сравнялся с Семаком по числу сезонов с голами в чемпионате России

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба отметился голом в матче против «Сочи» во втором туре РПЛ.

36-летний форвард забил на 44-й минуте. Сезон-2025/26 стал 19-м с голами в карьере Дзюбы в чемпионате России. По этому показателю он опередил Дмитрия Лоськова и сравнялся с Сергеем Семаком.

Также ранее сообщалось, что Дзюба побил рекорд Лоськова по «гол + пас» в чемпионате России.

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