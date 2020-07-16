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«Можно отработать весь сезон и закончить положительно». Шунин — о победе над «Уфой»

21:48
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Вратарь «Динамо» Антон Шунин подвел итоги матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:0).

— Сыграли очень уверенно, надежно в защите, — приводит слова Шунина официальный Instagram клуба. — Огромное спасибо команде, по такой жаркой погоде, может быть, не совсем интересная игра была, но, самое главное, что мы добились положительного результата и обошли «Уфу».

Мы все прекрасно понимаем, насколько непросто нам сейчас будет, но есть за что биться, есть за что бороться, и можно отработать весь сезон и закончить положительно.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CCtpLv8CW8w/

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