Мостовой заявил, что у футболистов «Зенита» не было проблем с мотивацией в прошедшем сезоне

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой ответил на вопрос «СЭ» о мотивации футболистов клуба.

— Как искать мотивацию? В принципе все спортсмены: с 6 лет занимаешься футболом, где ты берешь мотивацию? Всегда мотивация каждый день выходить на поле и тренироваться. Не знаю, может, у кого-то пропадает.

— Чувствовал, что у всех футболистов «Зенита» есть эта мотивация?

— Я как-то сказал, зацепились тоже за то, что говорил, что у кого-то нет мотивации. Даже не скрывал, мне кажется, у Клаудиньо такое немножко произошло в момент. Пусть человек ушел. А так у всех, я думаю, все было нормально. Так сложилось. «Краснодар» много очков набрал.

«Краснодар» занял первое место в турнирной таблице РПЛ-2024/25 с 67 очками. «Быки» опередили ставший вторым «Зенит» на 1 очко.