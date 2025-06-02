С «Химок» взыскали 650 тысяч рублей за аренду вагонов

Арбитражный суд Москвы взыскал с «Химок» свыше 650 тысяч рублей по иску «Федеральной пассажирской компании» за аренду железнодорожных вагонов, сообщает ТАСС.

В 2023 году стороны заключили договор аренды вагонов для перевозок. При этом клуб, как утверждал истец, не оплатил временное пользование этим имуществом. Вагоны он вернул осенью 2024 года.

Помимо самого долга, с «Химок» взыскали неустойку и расходы по оплате судебной пошлины.

28 мая стало известно, что апелляционный комитет РФС не удовлетворил жалобу «Химок» на отказ в выдаче лицензии для участия в РПЛ в сезоне-2025/26. После этого клуб подтвердил, что не сыграет в РПЛ в следующем сезоне.