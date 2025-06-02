ЦСКА начнет общение о продлении контрактов Пьянича, Бистровича и Гайича

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем ряда футболистов клуба.

— Что будет с теми игроками, у которых заканчиваются контракты? Например, это Пьянич, Бистрович и Гайич.

— Сейчас мы будем общаться со всеми футболистами, у которых заканчиваются контракты, — сказал Бабаев «СЭ».

1 июня ЦСКА обыграл «Ростов» (0:0, пенальти 4:3) в суперфинале FONBET Кубка России. Армейцы в девятый раз выиграли турнир и сравнялся по этому показателю с «Локомотивом», который ранее был рекордсменом Кубка России.