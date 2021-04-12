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Мостовой заявил, что был уверен в победе «Зенита» над «Сочи»

14:21
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал результат матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи» (2:1).

— Главное — добыли победу. Когда пропустили, я немного испугался, но внутри все равно была уверенность, что забьем. Первый гол Сердара стал переломным моментом, второй он тоже очень хорошо попал — умеет головой играть.

— Тяжело было входить в такую игру?
— В каком-то моменте я очень сильно задохнулся, давно со мной такого не было — пробежался туда-сюда несколько раз на рывках и потребовалась пара минут, чтобы отдышаться. Но в целом нормально, приятно было выйти на «Фиште».

— Показалось, что у вас было запредельное желание — большой объем беговой работы, постоянно вступали в отбор. С каким заданием вас выпускали на поле?
— Надо было помочь команде победить, обострять игру. Ну а если мяч теряешь, надо сразу же в отбор вступать, такое правило.

— Дуглас Сантос сказал перед матчем, что у игроков «Сочи» будет запредельная мотивация. А у вас она была?
— Думаю, всегда, когда играешь против своей бывшей команды, у тебя удвоенный настрой показать себя. Конечно, мне тоже было приятно выйти на поле.

— Подкалывали вас с той стороны? До, после или во время матча?
— Нет, просто душевно со всеми пообщались, поговорили о прошлом, — цитирует Мостового официальный сайт клуба.

«Зенит» выиграл четвертый матч подряд и набрал 54 очка, оторвавшись от «Спартака» в турнирной таблице. У красно-белых 47 очков.

В активе «Сочи» осталось 40 очков, команда расположилась на седьмой строчке.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-04-12-andrey-mostovoy-kogda-propustili-vse-ravno-byla-uverennost-chto-zabem.htm

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 25-й тур. Сочи — Зенит, Локомотив — Спартак и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры




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