Мостовой заявил, что был уверен в победе «Зенита» над «Сочи»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал результат матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи» (2:1).

— Главное — добыли победу. Когда пропустили, я немного испугался, но внутри все равно была уверенность, что забьем. Первый гол Сердара стал переломным моментом, второй он тоже очень хорошо попал — умеет головой играть.



— Тяжело было входить в такую игру?

— В каком-то моменте я очень сильно задохнулся, давно со мной такого не было — пробежался туда-сюда несколько раз на рывках и потребовалась пара минут, чтобы отдышаться. Но в целом нормально, приятно было выйти на «Фиште».



— Показалось, что у вас было запредельное желание — большой объем беговой работы, постоянно вступали в отбор. С каким заданием вас выпускали на поле?

— Надо было помочь команде победить, обострять игру. Ну а если мяч теряешь, надо сразу же в отбор вступать, такое правило.



— Дуглас Сантос сказал перед матчем, что у игроков «Сочи» будет запредельная мотивация. А у вас она была?

— Думаю, всегда, когда играешь против своей бывшей команды, у тебя удвоенный настрой показать себя. Конечно, мне тоже было приятно выйти на поле.



— Подкалывали вас с той стороны? До, после или во время матча?

— Нет, просто душевно со всеми пообщались, поговорили о прошлом, — цитирует Мостового официальный сайт клуба.

«Зенит» выиграл четвертый матч подряд и набрал 54 очка, оторвавшись от «Спартака» в турнирной таблице. У красно-белых 47 очков.

В активе «Сочи» осталось 40 очков, команда расположилась на седьмой строчке.