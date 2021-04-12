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Арбитр Николаев: «У судей на ВАР были другие ракурсы, которые позволили поддержать решения Левникова»

14:06
Алексей Николаев. Фото Андрей Шрамко, ФК «Краснодар»
Алексей Николаев. Фото Андрей Шрамко, ФК «Краснодар»
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Российский арбитр Алексей Николаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал спорные судейские решения в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (2:0).

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«Все эпизоды я видел. Повторы, которые показали по телетрансляции, не дают мне сказать, насколько справедливо не назначили 11-ти метровые удары. Единственное решение, которое ни у кого не вызвало сомнений — удаление Айртона. Это лишение явной возможности забить гол, абсолютно верное решение. Пенальти на Промесе? Не было повтора, который бы показал крупным планом, куда попадает защитник. То же самое и с моментом удара Мозеса. Не было однозначных повторов в этих эпизодах. Может быть, у судей на ВАР были повторы эпизодов с других ракурсов, которые позволили им поддержать решение Левникова», — сказал Николаев «СЭ».

Встреча «Локомотив» — «Спартак» проходила в Черкизово и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. По ходу матча арбитр Кирилл Левников принял несколько спорных решений не в пользу красно-белых.

(Владимир Пушкарев)

Локомотив — Спартак

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