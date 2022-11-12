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12 ноября, 13:30

Губерниев уверен в назначении Галактионова в «Локомотив»: «Тренер хороший, пусть попробует»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Известный телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал для «СЭ» уход Михаила Галактионова с поста главного тренера «Нижнего Новгорода».

Галактионов переберется в «Локомотив». Я давно говорил, что достигнута принципиальная договоренность на уровне руководства РЖД. Там были вопросы исключительно взаимодействия с губернатором Нижегородской области. Как я оцениваю эту кандидатуру для «Локомотива»? Посмотрим. Люди приняли решение, доложили руководству. Потом руководство стало спрашивать, поэтому люди стали исполнять. Там не было вариантов. Возник Галактионов — доложили руководству. Руководство сказало «хорошо». Потом оказалось, что у человека действующий контракт и нужно договариваться с руководителем региона. Видимо, договорились. Тренер хороший, пусть попробует", — сказал Губерниев «СЭ».

В пятницу, 11 ноября Галактионов объявил об уходе с поста главного тренера «Нижнего Новгорода», в котором работал с июня нынешнего года.

Галактионов назывался главным кандидатом на пост наставника «Локомотива».

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⚽ Футбол. РПЛ
Динамо
ЦСКА

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Лацио

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Губерниев
Михаил Галактионов
9
7
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 3 : 2
12.11 12:00
Урал – Факел
 2 : 0
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 0 : 2
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 2
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
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П
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Зенит

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Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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 16 1 3
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 6 1 2
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