Губерниев уверен в назначении Галактионова в «Локомотив»: «Тренер хороший, пусть попробует»

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал для «СЭ» уход Михаила Галактионова с поста главного тренера «Нижнего Новгорода».

Галактионов переберется в «Локомотив». Я давно говорил, что достигнута принципиальная договоренность на уровне руководства РЖД. Там были вопросы исключительно взаимодействия с губернатором Нижегородской области. Как я оцениваю эту кандидатуру для «Локомотива»? Посмотрим. Люди приняли решение, доложили руководству. Потом руководство стало спрашивать, поэтому люди стали исполнять. Там не было вариантов. Возник Галактионов — доложили руководству. Руководство сказало «хорошо». Потом оказалось, что у человека действующий контракт и нужно договариваться с руководителем региона. Видимо, договорились. Тренер хороший, пусть попробует", — сказал Губерниев «СЭ».

В пятницу, 11 ноября Галактионов объявил об уходе с поста главного тренера «Нижнего Новгорода», в котором работал с июня нынешнего года.

Галактионов назывался главным кандидатом на пост наставника «Локомотива».