Тренер «Спартака» Карседо: «Расположение Денисова на поле — современный футбол»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо прокомментировал поздние замены в матче 19-го РПЛ тура против «Сочи» (3:2).

— Вы очень долго не делали замены, потом сделали сразу три. Почему так?

— Я считаю, что до момента замен игра была под нашим контролем. Соперник реализовал единственный момент, который у него был, со штрафного удара. Посчитал, что команде нужно добавить свежести. Поэтому на последние 20 минут выпустили трех футболистов.

— Сегодня было видно, что играли с инвертированными крайними защитниками. Можете рассказать подробнее о вашей задумке?

— Расположение Денисова на поле — современный футбол. Крайние защитники могут заходить в центр, идти вперед, подниматься. Это делается по разным причинам, в том числе для того, чтобы не допускать контратак соперника, изолировать вингера один в один. Например, Солари. По первому тайму было много таких опасных ситуаций с того фланга. Солари и Денисов провели хороший матч. Что касается Игоря Дмитриева, он будет готов сыграть в матче Кубка и в том числе заходить в центр, подниматься, если будет необходимо.

После 19 туров «Спартак» с 32 очками занимает шестое место в РПЛ, «Сочи» (9 очков) остается последним в турнирной таблице.

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