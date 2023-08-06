Мостовой: «Попробуй теперь отними у Бонгонда место в составе»
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил игру форварда красно-белых Тео Бонгонда.
Новичок московской команды забил гол в матче 3-го тура РПЛ против «Рубина» (4:1) и отличился результативным действием в четвертой игре подряд.
«Я не ждал, что «Спартак» выиграет с таким счетом, но прогнозировал победу красно-белых. Люди вышли на замену и забили. То, о чем мы и говорили. У «Спартака» есть хороший состав. Бонгонда опять отличился, Медина забил гол. «Спартак» сейчас не испытывает кадровых проблем, и это делает его одним из кандидатов на титул в этом сезоне.
Купив Медину, «Спартак» получил хорошего футболиста. Это хорошее усиление. Он и в ЦСКА играл хорошо, просто потом он потерял место в составе. Возможно, там был конфликт. Так что теперь он укрепил «Спартак». Бонгонда забил снова и закрепил уже место в составе. С такой статистикой ты его убрать просто не можешь. Это пример для многих. Попробуй теперь отними у него место в составе», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Мостового.
Бонгонда перешел в «Спартак» из «Кадиса» 12 июля. 27-летний конголезец подписал контракт с московским клубом до конца июня 2026 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
7
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
11
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
12
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
13
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|1 : 0
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|5 : 1
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|1 : 4
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|0 : 2
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|4 : 1
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0