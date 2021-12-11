ЦСКА обратился к болельщикам перед матчем с тульским «Арсеналом»
ЦСКА выступил с обращением к болельщикам перед матчем 18-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала».
«Нам будет очень не хватать вас на трибунах, но мы чувствуем вашу поддержку даже на расстоянии. Оформление сегодняшних публикаций — символ того, что 12-й игрок всегда с командой», — говорится в публикации в официальном Twitter красно-синих.
Нам будет очень не хватать вас на трибунах, но мы чувствуем вашу поддержку даже на расстоянии— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 11, 2021
Оформление сегодняшних публикаций — символ того, что 12-й игрок всегда с командой. ??#ЦСКАарсенал pic.twitter.com/FgRCoAgTCS
Вчера, 10 декабря появилась информация о том, что встреча ЦСКА — «Арсенал» может не состояться. Вечером того же дня армейцы сообщили, что матч состоится, но пройдет при пустых трибунах из-за мороза.
Матч ЦСКА — «Арсенал» состоится сегодня, 11 декабря. Начало встречи — в 16.30 (мск).
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