Мостовой: «ЦСКА набрал сильный ход, но «Зенит», к счастью, уже сыграл против них два матча»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой после товарищеского матча с молодежной национальной командой (1:0) отметил, что легионеры питерского клуба не собираются покидать команду. Кроме того, футболист добавил, что хотя и ЦСКА набрал сильный ход, чемпионство по-прежнему в руках «Зенита».

«Легионеры «Зенита» не планируют уходить. Когда видел последний раз Ловрена? Не помню. Вроде на сборах. Уходит ли он? Не знаю.

ЦСКА набрал сильный ход. Команда стала сильнее, но мы, к счастью, уже сыграли против них два матча. Чемпионство? Сейчас все в наших руках и ногах, плюс пять очков отрыва", — отметил Мостовой.