«Химки» подали апелляцию на решение КДК РФС по делу Кухты

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов сообщил, что клуб подал апелляцию на решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) об отказе присудить «Локомотиву» техническое поражение.

«Мы уже подали апелляцию. Пока всё остальное без подробностей», — цитирует Габулова «Чемпионат».

Напомним, в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Химки» (3:2) в стартовом составе железнодорожников на поле вышел Ян Кухта, перешедший из пражской «Славии» зимой.

В последней игре за чешскую команду Кухта получил красную карточку и был отстранен на один матч. Ранее на заседании КДК РФС было принято решение не засчитывать техническое поражение «Локомотиву». Это было обосновано тем, что Кухта реализовал дисквалификацию в матче Кубка России с «Енисеем».