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«Химки» подали апелляцию на решение КДК РФС по делу Кухты

Роман Шишов
Корреспондент
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Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов сообщил, что клуб подал апелляцию на решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) об отказе присудить «Локомотиву» техническое поражение.

«Мы уже подали апелляцию. Пока всё остальное без подробностей», — цитирует Габулова «Чемпионат».

Напомним, в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Химки» (3:2) в стартовом составе железнодорожников на поле вышел Ян Кухта, перешедший из пражской «Славии» зимой.

В последней игре за чешскую команду Кухта получил красную карточку и был отстранен на один матч. Ранее на заседании КДК РФС было принято решение не засчитывать техническое поражение «Локомотиву». Это было обосновано тем, что Кухта реализовал дисквалификацию в матче Кубка России с «Енисеем».

Источник: https://www.championat.com/football/news-4647207-himki-podali-apellyaciyu-na-reshenie-kdk-rfs-po-delu-kuhty.html

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ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
Ян Кухта
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2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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