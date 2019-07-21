Мостовой может сыграть с "Зенитом". Но за 500 тысяч евро

Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой, перешедший на правах аренды в "Сочи", может сыграть против питерцев в очном матче 2-го тура чемпионата России. Однако для этого "Сочи" придется заплатить "Зениту" 500 тысяч евро.

Напомним, срок соглашения аренды рассчитан до конца сезона-2019/20. 21-летний хавбек ранее играл за молодежку "Локомотива", после чего защищал цвета "Долгопрудного" и "Химок". Зимой 2019 года он присоединился к "Зениту-2", провел 13 матчей, забил 5 голов и сделал 2 передачи в Олимп-ФНЛ. Летние сборы он провел с основой петербуржцев.

Матч "Сочи" – "Зенит" пройдет сегодня (начала – в 21.30 по московскому времени). (Вячеслав Короткин)