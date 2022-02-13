Монтассар Тальби о Кубке Африки: «Я получил хороший опыт»

Защитник «Рубина» и сборной Туниса Монтассар Тальби поделился впечатлениями от выступления на Кубке африканских наций.

«Это был отличный опыт для меня, для нашей сборной, — цитирует футболиста официальный сайт клуба. — К сожалению, мы не смогли пройти в финал и выиграть кубок, но я думаю, для меня это был хороший опыт: я сыграл несколько неплохих игр, чувствовал себя хорошо. А сейчас я с новой уверенностью возвращаюсь сюда, чтобы помочь «Рубину».

Конечно, я следил за новостями команды в Twitter, Instagram и сториз и видел, что парни усердно работают, играют товарищеские матчи. Да, я скучал по ребятам и сейчас я рад вернуться и надеюсь, что мы продолжим усердно и качественно работать и будем готовы к первой игре против «Зенита».

На Кубке Африки «Рубин» дошел до 1/4 финала, где уступил Буркина-Фасо (0:1).