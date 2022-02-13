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Агент Карраскаля о переходе в ЦСКА: «Улаживаем последние детали»

Агент Карраскаля рассказал о переговорах по переходу в ЦСКА
Евгений Петров
Корреспондент

Главный агент полузащитника «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаля Норман Капуозо прокомментировал ход переговоров с ЦСКА о трансфере.

«Все в порядке, мы улаживаем последние детали, — цитирует агента «Евро-Футбол.Ру». — Нет никаких проблем, просто обсуждение деталей контракта».

В прошлом сезоне аргентинского чемпионата 23-летний Карраскаль отметился тремя голами и тремя результативными передачами в 21-м матче.

Контракт игрока с «Ривером» истекает 31 декабря 2024 года. Transfermarkt оценивает колумбийца в 6,2 миллиона евро.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1004733987_agent_karraskalya_ulajivaem_poslednie_detali_s_cska

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Основные источники исследования

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4
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5
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