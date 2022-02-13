Агент Карраскаля о переходе в ЦСКА: «Улаживаем последние детали»

Агент Карраскаля рассказал о переговорах по переходу в ЦСКА

Главный агент полузащитника «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаля Норман Капуозо прокомментировал ход переговоров с ЦСКА о трансфере.

«Все в порядке, мы улаживаем последние детали, — цитирует агента «Евро-Футбол.Ру». — Нет никаких проблем, просто обсуждение деталей контракта».

В прошлом сезоне аргентинского чемпионата 23-летний Карраскаль отметился тремя голами и тремя результативными передачами в 21-м матче.

Контракт игрока с «Ривером» истекает 31 декабря 2024 года. Transfermarkt оценивает колумбийца в 6,2 миллиона евро.