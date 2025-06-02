Митрюшкин — о словах Тикнизяна: «Я отнесся с пониманием»

Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин рассказал, как отреагировал на заявление защитника железнодорожников Наира Тикнизяна.

— Как отреагировал на слова Тикнизяна?

— Пообщались внутри команды. Это выбор каждого игрока, как общаться с прессой. Не хочу принимать ничью сторону. Я отнесся с пониманием. Там не было сказано ничего про команду и клуб. Наир — наш друг и брат, которому нужно помогать.

После матча 29-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2) Тикнизян дал комментарий журналистам в микст-зоне, где сообщил, что недоволен своим положением в команде.