Кафанов назвал Акинфеева лучшим вратарем РПЛ в сезоне-2024/25

Тренер вратарей сборной сборной России Виталий Кафанов назвал лучшего вратаря РПЛ в сезоне-2024/25.

«Лучший в сезоне РПЛ — Акинфеев. Очень сильный сезон, много очков он принес ЦСКА. Есть ли печаль, что не можем поработать с Игорем в сборной? Я очень хотел, когда приходил в сборную. Я понимал, что к нему нужен другой подход. И я хотел бы понять, смог ли бы я. Для меня это был бы хороший опыт», — сказал Кафанов.

Ранее 39-летний Акинфеев выиграл Кубок России и с 22 трофеями стал самым титулованным российским футболистом. В РПЛ голкипер провел 28 матчей, 12 из которых сыграл на ноль.

Акинфеев завершил карьеру в национальной команде в 2018 году.