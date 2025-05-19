Тикнизян: «Чувствую себя последним говном, хочу перемен летом»

Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян после матча 29-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2) эмоционально прокомментировал отсутствие игрового времени.

— Чувствую себя последним говном. Хочу перемен летом. Благодарен «Локомотиву», главному тренеру. Но сегодня я даже не игрок ротации. Я понимаю ситуацию и принимаю ее с достоинством. После сезона будет диалог, который я сам попрошу у руководства. Буду просить, чтобы меня отпустили. К сожалению, за четыре года я ничего не выиграл. Тяжело молчать целый год.

Обидно, когда за человека ты готов был лечь костьми, а в итоге оказался изгоем. Вы хотите спросить о новостях из Европы. Мне смешно это читать, особенно когда ты не играешь. Я себя чувствую говном. Можно работать, но без игровой практики — ты мертвый футболист. Никаких обид, но нужно идти дальше, — сказал Тикнизян журналистам.

«Ты сюда не лезь. Я осознанно все это делаю. Сделай вид, что тебя не было», — добавил футболист, обращаясь к пресс-атташе «Локомотива».

Тикнизян в этом сезоне принял участие в 33 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Трансферная стоимость 26-летнего игрока, по оценке портала Transfermarkt, составляет 6 миллионов евро. Контракт защитника с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.