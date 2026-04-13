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Гаджиев объяснил, почему Евсеев матерится во время интервью: «Привычка — вторая натура»

Гаджиев объяснил, почему Евсеев матерится во время интервью
Дмитрий Барулев
Корреспондент

Почетный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о поведении главного тренера команды Вадима Евсеева после матч 24-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

«Привычка — вторая натура. Мы с Вадимом работали в Перми. А там матом не ругаются, а разговаривают на нем (смеется). Возможно, связано с этим. Но самое главное, что число изречений резко сократилось. В Дагестане несколько другое отношение к мату. Вадим пока только начал свою работу здесь и было мало времени для общения. Думаю, поживет немного здесь и количество нецензурной лексики сократиться до нуля. Клуб вновь оштрафуют? Репутационно мы теряем больше, чем финансово», — сказал Гаджиев «СЭ».

Ранее КДК РФС сообщил, что комитет вновь рассмотрит неспортивное поведение Евсеева во время флеш-интервью.

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Вадим Евсеев
ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
8
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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П
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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

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И К Ж
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Георгий Мелкадзе

Ахмат

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Рубин

 10 1 2
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