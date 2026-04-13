Гаджиев объяснил, почему Евсеев матерится во время интервью: «Привычка — вторая натура»

Почетный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о поведении главного тренера команды Вадима Евсеева после матч 24-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

«Привычка — вторая натура. Мы с Вадимом работали в Перми. А там матом не ругаются, а разговаривают на нем (смеется). Возможно, связано с этим. Но самое главное, что число изречений резко сократилось. В Дагестане несколько другое отношение к мату. Вадим пока только начал свою работу здесь и было мало времени для общения. Думаю, поживет немного здесь и количество нецензурной лексики сократиться до нуля. Клуб вновь оштрафуют? Репутационно мы теряем больше, чем финансово», — сказал Гаджиев «СЭ».

Ранее КДК РФС сообщил, что комитет вновь рассмотрит неспортивное поведение Евсеева во время флеш-интервью.

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