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Источник: в сезоне РПЛ-2026/27 одновременно на поле смогут находиться 7 легионеров, в заявке — 12

Руслан Минаев

Лимит на легионеров в чемпионате России в сезоне-2026/27 будет регламентирован 12 иностранцами в заявке и 7 — одновременно на поле. Об этом, со ссылкой на приказ министра спорта РФ Михаила Дегтярева, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Отмечается, что дальнейшее ужесточение лимита планируется по формуле — 11+6 в сезоне-2027/28 и 10+5 в сезоне-2028/29.

По данным источника, приказ будет опубликован в ближайшее время. Документ будет подписываться каждый год.

Ранее Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущей формуле 13+8, придет новая — 10+5.

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РПЛ
Михаил Дегтярев
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
8
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
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