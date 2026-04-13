Источник: в сезоне РПЛ-2026/27 одновременно на поле смогут находиться 7 легионеров, в заявке — 12

Лимит на легионеров в чемпионате России в сезоне-2026/27 будет регламентирован 12 иностранцами в заявке и 7 — одновременно на поле. Об этом, со ссылкой на приказ министра спорта РФ Михаила Дегтярева, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Отмечается, что дальнейшее ужесточение лимита планируется по формуле — 11+6 в сезоне-2027/28 и 10+5 в сезоне-2028/29.

По данным источника, приказ будет опубликован в ближайшее время. Документ будет подписываться каждый год.

Ранее Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущей формуле 13+8, придет новая — 10+5.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.