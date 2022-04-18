Лавров признался, что с грустью вспоминает времена, когда в отечественном футболе не было легионеров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров признался, что с грустью вспоминает времена, когда в отечественном футболе не было легионеров.

«Иногда с грустью вспоминаю прошлые годы, когда у нас не было «варягов», легионеров и когда переход игрока из одного клуба в другой был целым событием, — приводит ТАСС слова Лаврова в интервью телеканалу «Россия», приуроченному к столетию футбольного клуба «Спартак». — Если уж человек появлялся в «Спартаке», «Динамо», «ЦСКА», у «ЦСКА» была особая статья, то там и оставался играть. В «Спартаке» для меня — это Джикия. Капитан уже много лет, по-настоящему символ «Спартака».

Министр считает, что современному футболу не хватает постоянства и большей лояльности.

«В большинстве случаев год-два поиграл — перешел, три-четыре — легионер. Да, легионеры забивают мячи, показывают на эмблему, приветствуют трибуны, но что-то не то. Нет этого постоянства. Наверное, это жизнь, никуда от этого не деться. Если мы хотим развивать футбол, то в своем соку вариться неправильно. Но что-то ушло с той традиции. Надеюсь, вернется», — сказал он.

Сегодня, 18 апреля, «Спартак» празднует столетие со дня основания клуба.