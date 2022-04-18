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Сегодня, 14:05

Лавров признался, что с грустью вспоминает времена, когда в отечественном футболе не было легионеров

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров признался, что с грустью вспоминает времена, когда в отечественном футболе не было легионеров.

«Иногда с грустью вспоминаю прошлые годы, когда у нас не было «варягов», легионеров и когда переход игрока из одного клуба в другой был целым событием, — приводит ТАСС слова Лаврова в интервью телеканалу «Россия», приуроченному к столетию футбольного клуба «Спартак». — Если уж человек появлялся в «Спартаке», «Динамо», «ЦСКА», у «ЦСКА» была особая статья, то там и оставался играть. В «Спартаке» для меня — это Джикия. Капитан уже много лет, по-настоящему символ «Спартака».

Министр считает, что современному футболу не хватает постоянства и большей лояльности.

«В большинстве случаев год-два поиграл — перешел, три-четыре — легионер. Да, легионеры забивают мячи, показывают на эмблему, приветствуют трибуны, но что-то не то. Нет этого постоянства. Наверное, это жизнь, никуда от этого не деться. Если мы хотим развивать футбол, то в своем соку вариться неправильно. Но что-то ушло с той традиции. Надеюсь, вернется», — сказал он.

Сегодня, 18 апреля, «Спартак» празднует столетие со дня основания клуба.

Источник: https://tass.ru/sport/14400871

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Ливерпуль
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.40

Обе забьют - да

20%

1.73

ТБ 2.5

12%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Рубин 1
Матч завершен

П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи 2
Локомотив 2
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
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3
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
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 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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Урал – Уфа
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Локомотив – Н. Новгород
 - : -
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 - : -
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Рубин – Арсенал
 - : -
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Химки – Кр. Советов
 - : -
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