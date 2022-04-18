Легендарный журналист, бывший директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг объяснил, почему считает бразильца Алекса лучшим легионером в истории клуба.

— Из спартаковских легионеров кто для вас номер один?

— Алекс. Прекрасно помню, как он появился в команде на сборе в Турции. Прилетел из Бразилии в 6 утра. Я думал, позавтракает и завалится спать, но он сказал, что будет готовиться к тренировке.

Началась она в 11.00 — с «квадратов» и футбола на ограниченном участке поля. С первых же секунд Алекс поразил техникой, пасом, тонким пониманием игры. Я невольно поймал себя на мысли: если парень так смотрится после тяжелейшего перелета, что же будет, когда выспится?!

Вскоре все убедились — в «Спартак» приехал феноменальный футболист. Сколько же голов забил с его передач Веллитон! Даже во второй сезон, который провел чуть слабее, Алекс отдал 12 голевых, став лучшим распасовщиком лиги! Романцев прозвал его Профессор.

Мы сдружились. Алекс на удивление быстро выучил русский. Ему очень нравилось и в России, и в «Спартаке», все его любили. Думаю, задержался бы надолго, если бы не проблемы со здоровьем у беременной жены. Он страшно переживал, при первой же возможности брал билет на самолет и отправлялся на родину. Собственно, из-за этого второй сезон и получился скомканным. В конце концов Алексу пришлось вернуться в Бразилию. Для «Спартака» его уход — невосполнимая потеря.

Полное интервью Леонида Трахтенберга «СЭ» читайте здесь