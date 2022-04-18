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«Лучший легионер в истории «Спартака». Трахтенберг — о бразильце Алексе

Трахтенберг рассказал, почему считает бразильца Алекса лучшим легионером в истории клуба
Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Алекс Рафаэл Мескини.
Фото Александр Федоров

Легендарный журналист, бывший директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг объяснил, почему считает бразильца Алекса лучшим легионером в истории клуба.

— Из спартаковских легионеров кто для вас номер один?

— Алекс. Прекрасно помню, как он появился в команде на сборе в Турции. Прилетел из Бразилии в 6 утра. Я думал, позавтракает и завалится спать, но он сказал, что будет готовиться к тренировке.

Началась она в 11.00 — с «квадратов» и футбола на ограниченном участке поля. С первых же секунд Алекс поразил техникой, пасом, тонким пониманием игры. Я невольно поймал себя на мысли: если парень так смотрится после тяжелейшего перелета, что же будет, когда выспится?!

Вскоре все убедились — в «Спартак» приехал феноменальный футболист. Сколько же голов забил с его передач Веллитон! Даже во второй сезон, который провел чуть слабее, Алекс отдал 12 голевых, став лучшим распасовщиком лиги! Романцев прозвал его Профессор.

Мы сдружились. Алекс на удивление быстро выучил русский. Ему очень нравилось и в России, и в «Спартаке», все его любили. Думаю, задержался бы надолго, если бы не проблемы со здоровьем у беременной жены. Он страшно переживал, при первой же возможности брал билет на самолет и отправлялся на родину. Собственно, из-за этого второй сезон и получился скомканным. В конце концов Алексу пришлось вернуться в Бразилию. Для «Спартака» его уход — невосполнимая потеря.

Полное интервью Леонида Трахтенберга «СЭ» читайте здесь

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.40

Обе забьют - да

20%

1.73

ТБ 2.5

12%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Рубин 1
Матч завершен

П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи 2
Локомотив 2
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
ФК Спартак (Москва)
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1
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
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Дмитрий Полоз

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Федор Смолов

Динамо

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П
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Антон Зиньковский

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 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

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 20 1 3
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
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