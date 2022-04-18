Легендарный журналист, бывший директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг назвал Георгия Джикию лучшим футболистом команды в текущем сезоне.

— Лучший игрок «Спартака» в сезоне-2021/22?

— Джикия. Причем так считаю не только я, но и Романцев. У Георгия потрясающий характер! Вот в игре с «Локомотивом» заменили из-за травмы. Всю неделю тренировался по индивидуальной программе. Журналисты, болельщики, да и многие в клубе были уверены, что ближайший матч против «Арсенала» Джикия пропустит. Но он вышел, отыграл 90 минут, внес огромный вклад в победу.

После чего я написал в своем Telegram-канале: «Несмотря на травму колена, Джикия сражается так, словно это последний матч в жизни. Мне, например, находясь на поле рядом с Георгием, было бы стыдно играть вполнакала. Потому как он готов умереть, но не уступить мяч сопернику. Вы видели когда-нибудь, чтобы спартаковский капитан в единоборствах убирал ноги? Я — нет! В этом тоже заключается дух победителя, чем прежде был славен «Спартак».

Полное интервью Леонида Трахтенберга «СЭ» читайте здесь