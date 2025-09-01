Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Семин считает ошибочным удаление Кордобы в матче против ЦСКА: «Джон даже не дотронулся до Мойзеса»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин прокомментировал «СЭ» удаление нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче 7-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

32-летний колумбиец был удален на 56-й минуте встречи за агрессивное поведение.

«Мне непонятно, почему было удаление Кордобы. И почему в такой момент встречи, когда многое решается, арбитру не подойти и посмотреть видео-повтор, чтобы посмотреть эпизод со всех ракурсов. На мой взгляд, удаления Кордобы никакого не было. Джон даже не дотронулся до Мойзеса, а бразилец лежал достаточное количество времени», — сказал Семин «СЭ».

Также тренер обратил внимание на огромное количество остановок в матче из-за бесконечных падений футболистов на поле.

«И еще один момент, хотелось бы обратиться к футболистам на предмет бесконечных падение и апелляций к судьям. Они же делают этот праздник футбол значительно хуже, чем он мог быть. Например, в эпизоде с удалением Кордобы. Джон даже не дотронулся до Мойзеса, а бразилец пролежал достаточное количество времени. Давайте сделаем так, если наши футболисты хотят лежать на поле после любого столкновения, то пускай после этого ими пять минут занимаются доктора. А команда будет это время играть в меньшинстве. И внесем это в регламент. Уверен, что в ближайших матчах футболисты не будут столько валяться. Надо с этим как-то бороться», — добавил Семин.

«Краснодар» набрал 16 очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 15 очками располагается на второй позиции.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Джон Кордоба
Юрий Семин
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
На Юношескую олимпиаду Россия едет с флагом и гимном. Но в заявке всего 13 спортсменов
Альба в «Ростове»: не успех и не провал. Нужны ли такие иностранные тренеры РПЛ?
Цена на Кордобу упала, в топе списка подешевевших футболистов сразу два игрока «Зенита». Самые потерявшие в стоимости игроки РПЛ
Популярное видео
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кострома: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кострома: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «НЕК Неймеген»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «НЕК Неймеген»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Лех»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Лех»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Бешикташ» — «Марсель»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Бешикташ» — «Марсель»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Борнмут»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Борнмут»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
Победный гол Угальде «Факелу», ошибки Латышонка с «Зенитом»: видео
Победный гол Угальде «Факелу», ошибки Латышонка с «Зенитом»: видео
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Целе»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Целе»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Лион»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Лион»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Бенфика»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Бенфика»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ 7-й тур: ЦСКА — «Краснодар», «Локомотив» — «Крылья» и другие матчи
В РФС рассказали, почему судейская комиссия не сразу вынесла решение по Кордобе
Арбитр Кукуян не получает назначений третий тур подряд
ЭСК не указала ошибку Карасева, поддержав пять его решений
ЭСК: Сухой правильно не назначил пенальти в ворота «Ростова» в матче с «Ахматом»
ЭСК: судья Шафеев правильно удалил Кордобу и ошибочно не назначил пенальти в ворота «Краснодара» в концовке матча с ЦСКА
ЭСК поддержала пять решений Карасева в матче «Локомотив» — «Крылья»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Журова о возвращении Сантоса в сборную Бразилии: «Зачем нам люди, которые не хотят играть за нашу страну?»

Мажич ответил на слова Аршавина про «чемпионат попади в руку»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости