Семин считает ошибочным удаление Кордобы в матче против ЦСКА: «Джон даже не дотронулся до Мойзеса»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин прокомментировал «СЭ» удаление нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче 7-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

32-летний колумбиец был удален на 56-й минуте встречи за агрессивное поведение.

«Мне непонятно, почему было удаление Кордобы. И почему в такой момент встречи, когда многое решается, арбитру не подойти и посмотреть видео-повтор, чтобы посмотреть эпизод со всех ракурсов. На мой взгляд, удаления Кордобы никакого не было. Джон даже не дотронулся до Мойзеса, а бразилец лежал достаточное количество времени», — сказал Семин «СЭ».

Также тренер обратил внимание на огромное количество остановок в матче из-за бесконечных падений футболистов на поле.

«И еще один момент, хотелось бы обратиться к футболистам на предмет бесконечных падение и апелляций к судьям. Они же делают этот праздник футбол значительно хуже, чем он мог быть. Например, в эпизоде с удалением Кордобы. Джон даже не дотронулся до Мойзеса, а бразилец пролежал достаточное количество времени. Давайте сделаем так, если наши футболисты хотят лежать на поле после любого столкновения, то пускай после этого ими пять минут занимаются доктора. А команда будет это время играть в меньшинстве. И внесем это в регламент. Уверен, что в ближайших матчах футболисты не будут столько валяться. Надо с этим как-то бороться», — добавил Семин.

«Краснодар» набрал 16 очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 15 очками располагается на второй позиции.