Галактионов о Годяеве: «Никаких авансов, никаких скидок на возраст»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о полузащитнике команды Даниле Годяеве.

«Если у нас игрок появляется в стартовом составе — значит, это оправдано. Никаких авансов, никаких скидок на возраст. Должен выходить и показывать класс. Дебют добротный, нормальный. С учетом погодных условий, качества поля... Годяев — подвижный, мобильный футболист, который начал игру. А дальше вышел более опытный Карпукас. Есть стратегия на матч, она была такая», — сказал Галактионов.

В текущем сезоне 20-летний Годяев провел 1 матч за «Локомотив» во всех турнирах.