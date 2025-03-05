Галактионов о Годяеве: «Никаких авансов, никаких скидок на возраст»
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о полузащитнике команды Даниле Годяеве.
«Если у нас игрок появляется в стартовом составе — значит, это оправдано. Никаких авансов, никаких скидок на возраст. Должен выходить и показывать класс. Дебют добротный, нормальный. С учетом погодных условий, качества поля... Годяев — подвижный, мобильный футболист, который начал игру. А дальше вышел более опытный Карпукас. Есть стратегия на матч, она была такая», — сказал Галактионов.
В текущем сезоне 20-летний Годяев провел 1 матч за «Локомотив» во всех турнирах.
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13
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14
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15
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
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|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
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|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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