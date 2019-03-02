Международная трансляция матч "Урал" - "Зенит" на Youtube пока не началась из-за технических проблем

Матч 18-го тура чемпионата России "Урал" - "Зенит" должен был транслироваться на Youtube для зарубежной аудитории. На данный момент показ не начался.

Ранее стало известно, что с 18-го тура матчи российской премьер-лиги будут транслироваться за границу на видеосервисе через официальный канал турнира. Так, вчера была показана игра "Оренбург" - "Анжи" (0:1).

Однако на данный момент зрители за пределами РФ так и не смогли посмотреть игру. Как сообщил в чате матча официальный аккаунт РФПЛ, это связано с проблемами с сигналом.

- Привет, ребята! У нас некоторые проблемы с сигналом, и мы пытаемся исправить их. Приносим извинения за неудобства, мы еще только тестируем наши стримы.

Обновление: Международная трансляция матча заработала за несколько секунд до конца первого тайма при счете 1:0 в пользу "Зенита".

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.