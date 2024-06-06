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Хомуха: «Насколько понимаю, Зайнутдинов хочет играть в Европе, а не в России»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха прокомментировал возможный трансфер Бактиера Зайнутдинова из «Бешикташа» в «Зенит».

«Клубы, может, и договорились, но «Зенит» еще не нашел чего-то общего с самим Зайнутдиновым и его представителями. Бахтиер играет на хорошем уровне. Насколько понимаю, он хочет играть в Европе, а не в России. Сезон длинный, много матчей в чемпионате и в Кубке России. «Зенит» испытает проблемы на левом фланге защиты, но нет желающих идти на скамейку», — цитирует «РБ Спорт» Хомуху.

В сезоне-2023/24 Зайнутдинов сыграл 37 матчей за «Бешикташ» и забил один гол.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-homuha-zenit-mozhet-i-dogovorilsya-s-beshiktashem-no-zajnutdinov-hochet-igrat-v-evrope/
Бактиер Зайнутдинов
Дмитрий Хомуха
Футбол
ФК Бешикташ
ФК Зенит
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