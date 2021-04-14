Травмированный Магнуссон уверен, что продлит контракт с ЦСКА
Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон уверен, что продлит контракт с клубом, несмотря на серьезную травму.
«Не думаю, что травма повлияет на переговорный процесс. Я сыграл почти в 100 процентах матчей за три последних сезона, и в этом плане я считаюсь ключевым игроком. Я спокоен.
Да, мне 28 лет, и по контракту остается еще один год, но в команде мной довольны. Руководство клуба было готово обсудить со мной новый контракт, но потом случилась травма. Но я не думаю, что это все испортит", — цитирует Магнуссона visir.is.
28-летний футболист 9 апреля успешно перенес операцию в связи с разрывом ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава. Он получил травму в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ с «Тамбовом» (2:1).
В нынешнем сезоне Магнуссон провел за ЦСКА 28 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Дополнительная информация:
https://www.visir.is/g/20212096479d/reiknar-med-ad-spila-a-fram-i-moskvu-thratt-fyrir-meidslin
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