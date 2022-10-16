Мещеряков считает возвращение Лоськова и Пашинина одним из факторов для улучшения положения «Локомотива»

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о возвращении Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина в тренерский штаб железнодорожников.

«Я был удивлен, что Лоськов и Пашинин были выведены из тренерского штаба. Потому что даже при всех изменениях главного тренера, они всегда приносили огромнейшую пользу в тренировочной работе. Сможет ли их присутствие улучшить положение «Локомотива»? Необходимо, чтобы складывалось много различных факторов, это без сомнения один из них», — сказал Мещеряков «СЭ».

Специалисты присоединились к тренерскому штабу клуба в качестве помощников исполняющего обязанности главного тренера основной команды Андрея Федорова.