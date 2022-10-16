Семин отреагировал на новость о возвращении Лоськова и Пашинина в тренерский штаб «Локомотива»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о возвращении Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина в тренерский штаб железнодорожников.

«Всегда в сложный период приходят свои, которые знают традиции клуба, победные истории. Это напрашивалось. Большая группа предыдущих тренеров покинула клуб в связи с тем, что не справилась со своей работой. Я надеюсь, что эти ребята сумеют вдохнуть новую струю. Они знают, как добывались победы!» — сказал Семин «СЭ».

Специалисты присоединились к тренерскому штабу клуба в качестве помощников исполняющего обязанности главного тренера основной команды Андрея Федорова.