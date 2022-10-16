Лоськов и Пашинин вернулись в тренерский штаб «Локомотива»

Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин вернулись в тренерский штаб «Локомотива», сообщает пресс-служба клуба.

Специалисты присоединились к тренерскому штабу клуба в качестве помощников исполняющего обязанности главного тренера основной команды Андрея Федорова.

Лоськов входил в тренерский штаб «Локомотива» в 2016 году. Весной 2022 года он был исполняющим обязанности главного тренера после ухода из клуба Маркуса Гисдоля. В июне 48-летнего специалиста назначили заместителем руководителя развития молодежного футбола «Локомотива».

Пашинин работал в клубе на должности руководителя программы развития молодежного футбола.