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Лоськов и Пашинин вернулись в тренерский штаб «Локомотива»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин.
Фото ФК «Локомотив»

Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин вернулись в тренерский штаб «Локомотива», сообщает пресс-служба клуба.

Специалисты присоединились к тренерскому штабу клуба в качестве помощников исполняющего обязанности главного тренера основной команды Андрея Федорова.

Лоськов входил в тренерский штаб «Локомотива» в 2016 году. Весной 2022 года он был исполняющим обязанности главного тренера после ухода из клуба Маркуса Гисдоля. В июне 48-летнего специалиста назначили заместителем руководителя развития молодежного футбола «Локомотива».

Пашинин работал в клубе на должности руководителя программы развития молодежного футбола.

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Дмитрий Лоськов
Олег Пашинин
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
13
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 0 : 1
15.10 14:00
Химки – Факел
 0 : 0
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 3
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 3 : 2
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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 11
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Владимир Сычевой

Оренбург

 9
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Зенит

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Дмитрий Баринов

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