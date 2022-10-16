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Сегодня, 14:06

Президент «Оренбурга»: «У Сычевого есть все, чтобы стать лучшим бомбардиром РПЛ»

Президент «Оренбурга» считает, что Сычевой может стать лучшим бомбардиром сезона в РПЛ
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин считает, что нападающий клуба Владимир Сычевой может стать лучшим бомбардиром сезона РПЛ.

«Я считаю, что у Володи есть все для того, чтобы стать лучшим бомбардиром, у него вчера были еще пара моментов, когда он мог повторить первый успех в чемпионате (в матче второго тура РПЛ с «Уралом» Сычевой оформил хет-трик — Прим. «СЭ»), — цитирует Еремякина ТАСС. — Когда мы принимали решение, чтобы взять его в команду, все было сомнительно, но в то же время что-то не отталкивало, потому что видели, что что-то в нем есть. Практически в каждом матче он забивает, у него есть шанс стать лучшим бомбардиром, мы со своей стороны будем работать с ним в этом направлении».

На счету Сычевого в этом сезоне РПЛ 9 голов в 11 играх. Он уступает только форварду «Спартака» Квинси Промесу, который забил 11 голов.

Источник: https://tass.ru/sport/16068641

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Основные источники исследования

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1.79

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19%

1.72
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Ливерпуль
Манчестер Сити

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24%

1.93

ТБ 3.5

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2.20
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ЦСКА
Спартак

П1

28%

2.30

ИТБ2 (1.5)

23%

2.40

ТБ 2.5

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1.77
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
2
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
13
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 0 : 1
15.10 14:00
Химки – Факел
 0 : 0
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 3
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
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16.10 14:00
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
П
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Квинси Промес

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