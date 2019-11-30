Матч 18-го тура чемпионата России «Сочи» — «Оренбург» перенесен на резервную дату. Ранее сообщалось, что матч может быть перенесен из-за массовой болезни игроков и работников сочинского клуба.

— Российская премьер-лига сообщает, что в связи с форс-мажорными обстоятельствами (острая ротавирусная инфекция у большого количества футболистов и сотрудников ФК «Сочи»), обращением ФК «Сочи», поддержанным ФК «Оренбург», в соответствии с пунктом 6.3. Регламента РФПЛ, матч 18 тура «Сочи» — «Оренбург», запланированный на 1 декабря 2019 г., перенесен на резервную дату. О дате и времени начала матча будет сообщено дополнительно. За новостями следите на сайте РПЛ, — говорится в официальном сообщении лиги.

За два дня до игры тренировку сочинской команды пришлось отменить. По заключению клубных докторов, игроков подкосил вирус инфекционной ангины. В лазарете с подобным диагнозом оказалось десять полевых футболистов. Игра должна была состояться 1 декабря и начаться в 14.00 по московскому времени.

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