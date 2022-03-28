Массимо Каррера считает, что «Спартаку» будет тяжело найти замену Айртону

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный уход защитника Лукаса Айртона.

«Айртон — действительно большая потеря для «Спартака». Тяжело будет найти ему замену. Лукас является отличным защитником. Он способен качественно закрыть свой фланг обороны. Думаю, «Фламенго» получает отлично игрока!» — сказал Каррера «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что Айртон уже сегодня вылетел в Бразилию на медосмотр.

Ранее появилась информация, что арендное соглашение будет рассчитано до декабря 2022 года. Кроме того, «Фламенго» сможет выкупить Айртона при достижении футболистом определенных результатов.

Позже пресс-служба «Спартака» подтвердила, что в клуб обращались по поводу трансфера Лукаса Айртона.