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«Спартаку» будет тяжело найти ему замену». Каррера — об Айртоне

Массимо Каррера считает, что «Спартаку» будет тяжело найти замену Айртону
Сергей Федоров
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный уход защитника Лукаса Айртона.

«Айртон — действительно большая потеря для «Спартака». Тяжело будет найти ему замену. Лукас является отличным защитником. Он способен качественно закрыть свой фланг обороны. Думаю, «Фламенго» получает отлично игрока!» — сказал Каррера «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что Айртон уже сегодня вылетел в Бразилию на медосмотр.

Ранее появилась информация, что арендное соглашение будет рассчитано до декабря 2022 года. Кроме того, «Фламенго» сможет выкупить Айртона при достижении футболистом определенных результатов.

Позже пресс-служба «Спартака» подтвердила, что в клуб обращались по поводу трансфера Лукаса Айртона.

Айртон Лукас
ХК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
0
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3
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4
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