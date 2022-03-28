Комментатор Роман Нагучев отреагировал на информацию о желании «Фламенго» подписать защитника «Спартака» Айртона. Спортивный ведущий с иронией отнесся к тому, что за 24-летнего бразильского футболиста могут заплатить 9-10 миллионов евро.

«Вот я босс «Фламенго», которому за 9-10 миллионов предлагают защитника, которому за последний год раз сто навесили за спину на гол.

Как вы думаете, нет ли у меня ощущения, что меня пытаются обмануть?

Если крайний защитник Айртон стоит 9 миллионов евро, то, скажем, крайнему защитнику «Аякса» Нассеру Мазрауи прямо сейчас надо вручить шесть «Золотых мячей». Немедленно», — написал Нагучев в своем Telegram-канале.

По информации «СЭ», 28 марта защитник улетает на медосмотр в Бразилию. Игрок близок к переходу во «Фламенго» на правах аренды. Клуб сможет выкупить футболиста при определенных условиях.

В текущем сезоне Айртон провел 30 матчей за «Спартак», забил один гол и сделал одну результативную передачу.