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В Бразилии сообщили, что Айртон может перейти из «Спартака» во «Фламенго»

«Фламенго» может арендовать защитника «Спартака» Айртона
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Айртон.
Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Защитник «Спартака» Айртон может перейти во «Фламенго». Бразильский клуб почти договорился об аренде 24-летнего игрока до декабря, утверждает UOL Sport.

При этом в договоре будет прописана опция выкупа при достижении футболистом определенных результатов.

Напомним, что Айртон получил травму в матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России против «Нижнего Новгорода» (1:1). Защитник прошел обследование — у него контузия кости и мышц голени.

02.04.2022 | Локомотив — Спартак

«Спартак» купил Айртона у «Флуминенсе» в 2019 году за 7 миллионов евро. Не так давно красно-белые продлил с ним контракт до конца сезона-2025/26.

В текущем сезоне бразильский защитник принял участие в 28 матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом, одной результативной передачей и получил шесть желтых карточек.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими клубами.

Айртон Лукас
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Фламенго
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