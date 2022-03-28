В Бразилии сообщили, что Айртон может перейти из «Спартака» во «Фламенго»

Защитник «Спартака» Айртон может перейти во «Фламенго». Бразильский клуб почти договорился об аренде 24-летнего игрока до декабря, утверждает UOL Sport.

При этом в договоре будет прописана опция выкупа при достижении футболистом определенных результатов.

Напомним, что Айртон получил травму в матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России против «Нижнего Новгорода» (1:1). Защитник прошел обследование — у него контузия кости и мышц голени.

02.04.2022 | Локомотив — Спартак

«Спартак» купил Айртона у «Флуминенсе» в 2019 году за 7 миллионов евро. Не так давно красно-белые продлил с ним контракт до конца сезона-2025/26.

В текущем сезоне бразильский защитник принял участие в 28 матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом, одной результативной передачей и получил шесть желтых карточек.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими клубами.