Норманн не хочет возвращаться в Россию из «Норвича»

Полузащитник «Норвича» Матиас Норманн, арендованный у «Ростова», не планирует возвращаться в Россию. Футболист назвал лучшим вариантом остаться вместе с английской командой в премьер-лиге. По словам хавбека, он не хотел бы играть в чемпионшипе.

«Понятия не имею, что происходит. Конечно, не хочу возвращаться в Россию. Просто буду делать до лета то, что собираюсь, а там посмотрим. Возможно, я слишком много думаю о том, что произойдет летом. Если мы сможем переломить ситуацию с «Норвичем» и остаться в АПЛ, это было бы лучше всего. Но есть вопрос, что будет с моим контрактом в России, если «Норвич» вылетит. Чемпионшип? Это не то, чего я хочу, — приводит слова Норманна TV2.

«Норвич» арендовал 25-летнего норвежца в августе 2021 года. В текущем сезоне Норманн провел 18 матчей в чемпионате Англии, в которых забил один гол.

Напомним, что после решения ФИФА «Ростов» уже отдал трех игроков в аренду: защитника Денниса Хаджикадунича («Мальме»), полузащитников Понтуса Альмквиста («Утрехт») и Кэнто Хасимото («Виссел Кобе»).

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/rpl-kto-iz-igrokov-legionerov-ostalsya-uehal-razorval-kontrakty-chempionat-rossii-po-futbolu-onlayn-1900513/