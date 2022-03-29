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Норманн не хочет возвращаться в Россию из «Норвича»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Норвича» Матиас Норманн, арендованный у «Ростова», не планирует возвращаться в Россию. Футболист назвал лучшим вариантом остаться вместе с английской командой в премьер-лиге. По словам хавбека, он не хотел бы играть в чемпионшипе.

«Понятия не имею, что происходит. Конечно, не хочу возвращаться в Россию. Просто буду делать до лета то, что собираюсь, а там посмотрим. Возможно, я слишком много думаю о том, что произойдет летом. Если мы сможем переломить ситуацию с «Норвичем» и остаться в АПЛ, это было бы лучше всего. Но есть вопрос, что будет с моим контрактом в России, если «Норвич» вылетит. Чемпионшип? Это не то, чего я хочу, — приводит слова Норманна TV2.

«Норвич» арендовал 25-летнего норвежца в августе 2021 года. В текущем сезоне Норманн провел 18 матчей в чемпионате Англии, в которых забил один гол.

Напомним, что после решения ФИФА «Ростов» уже отдал трех игроков в аренду: защитника Денниса Хаджикадунича («Мальме»), полузащитников Понтуса Альмквиста («Утрехт») и Кэнто Хасимото («Виссел Кобе»).

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/rpl-kto-iz-igrokov-legionerov-ostalsya-uehal-razorval-kontrakty-chempionat-rossii-po-futbolu-onlayn-1900513/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Германия

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Матиас Норманн
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4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
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 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
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