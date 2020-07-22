«Масштабной кампании не планируем». Федун рассказал о трансферных планах «Спартака»
21:58
Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что московский клуб не планирует проводить масштабную трансферную кампанию.
— Масштабной трансферной кампании не планируем, — приводит слова Федуна Championat.com. — Согласен с Шамилем Газизовым, что нужно точечное усиление. А сбалансировать состав должен уже Доменико Тедеско, которому мы полностью доверяем.
Напомним, что по итогам сезона «Спартак» занял седьмое место и не попал в еврокубки на следующий сезон.
Дополнительная информация:
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 30-й тур. Все матчи
Материалы сюжета: РПЛ. Лето-2020
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...