«Масштабной кампании не планируем». Федун рассказал о трансферных планах «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что московский клуб не планирует проводить масштабную трансферную кампанию.

— Масштабной трансферной кампании не планируем, — приводит слова Федуна Championat.com. — Согласен с Шамилем Газизовым, что нужно точечное усиление. А сбалансировать состав должен уже Доменико Тедеско, которому мы полностью доверяем.

Напомним, что по итогам сезона «Спартак» занял седьмое место и не попал в еврокубки на следующий сезон.