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«Масштабной кампании не планируем». Федун рассказал о трансферных планах «Спартака»

21:58
Леонид Федун. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Леонид Федун. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что московский клуб не планирует проводить масштабную трансферную кампанию.

— Масштабной трансферной кампании не планируем, — приводит слова Федуна Championat.com. — Согласен с Шамилем Газизовым, что нужно точечное усиление. А сбалансировать состав должен уже Доменико Тедеско, которому мы полностью доверяем.

Напомним, что по итогам сезона «Спартак» занял седьмое место и не попал в еврокубки на следующий сезон.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/

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